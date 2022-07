Aux fils du temps La Roque-d’Anthéron, 24 juillet 2022, La Roque-d'Anthéron.

Aux fils du temps

2022-07-24 – 2022-09-30

La Roque-d’Anthéron

L’observation du monde se fait chez lui de l’intérieur et son interprétation picturale jaillit comme une réponse vitale et pulsionnelle. Pas de préparation, pas d’anticipation, juste la vie et des voyages qui catalysent des sensations et l’œuvre en devenir peut naître sur la toile.

Alain Grosajt est installé à Monteux dans le Vaucluse où il travaille à la manière d’un moine copiste replié dans son atelier, à l’écart de tous les divertissements de la nature provençale.

+33 4 42 50 41 69 https://www.abbaye-silvacane.com/

