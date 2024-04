Aux filles du temps – Exposition Maison de quartier de Doulon Nantes, mercredi 13 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-13 09:00 – 18:00

Gratuit : oui 13 ans et plus

« Aux filles du temps », c’est un plongeon dans les entrailles de jeunes filles qui luttent, espèrent et se battent contre les inégalités, le patriarcat, les injustices… Elles crient, écrivent et dansent pour un monde plus solidaire. À travers leurs témoignages et leurs histoires de vie, ces jeunes filles, accompagnées de jeunes garçons, réfléchissent et libèrent une parole authentique pour imaginer et incarner un avenir empreint de conscience et de justice social. » Cette exposition s’inspire de l’enquête sociologique auprès de 1 669 filles en région Pays de La Loire en 2022. Tout public à partir de 13 ans https://auxfillesdutemps.fr/https://www.facebook.com/Ladydenantes/?locale=fr_FR Tram L1 – Arrêt « Landreau » Bus L12 & L87 – Arrêt « Colinière

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 02 40 50 60 40 https://auxfillesdutemps.fr/