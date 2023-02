AUX ETOILES CIRQUE HIRSUTE LA CARAVELLE, 26 mars 2023, MARCHEPRIME.

AUX ETOILES CIRQUE HIRSUTE LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2023-03-26 (2023-03-26 au ) 15:00. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

CIRQUE HIRSUTE Gratuit pour les moins de 4 an(s) Vers l'infini et l'au-delà !Au coeur d'un immense planétarium, deux complices accrochent des étoiles et des planètes pour remplirl'espace du ciel à l'aide d'une tournoyante machine cosmique. Tels d'incroyables clowns célestes, de défis en acrobaties, ils viennent chatouiller nos vieux rêves d'astronautes avec cette aventure spatiale poétique aux allures futuristes.Le Cirque Hirsute réinvente ses acrobaties sur des structures monumentales ou des objets atypiques détournés comme les gyroroues et les ballons de yoga. Un joyeux moment à partager en famille !Public dès 5 ans

LA CARAVELLE MARCHEPRIME 37 Avenue Leon Delagrange Gironde

