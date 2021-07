AUX ECRANS DU REEL Le Mans, 25 novembre 2021-25 novembre 2021, Le Mans.

AUX ECRANS DU REEL 2021-11-25 20:00:00 – 2021-12-05 Cinémas Les Cinéastes et Le Royal BP 23221

Le Mans Sarthe

Le Festival Aux Écrans du Réel organisé par Chroma se tiendra du 25 novembre au 5 décembre 2021.

Chroma existe toujours avec des projets pour 2021.

Compte tenu de la situation exceptionnelle nous avons décidé de reporter l’édition 2020 du festival « Aux Ecrans du Réel » dans son intégralité à la fin de l’année du 25 novembre au 05 décembre, sous réserve de la disponibilité des salles, car nous privilégions les échanges et les rencontres entre les réalisateurs et le public et avons donc renoncé à mettre une partie du Festival en ligne.

Si la situation sanitaire le permet veuillez trouver ci-joint les nouvelles dates prévues pour les « Jeudis » :

18 mars, 22 avril, 20 mai, 24 juin et 21 octobre 2021

Dans l’espoir de vous revoir bientôt.

Annie Sicard

Aux Ecrans du Réel 2021

info@assochroma.com +33 6 21 18 20 54 http://www.assochroma.com/aux_ecrans_du_reel.html

dernière mise à jour : 2021-02-01 par