Aux éclats… – Compagnie Nathalie Béasse – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 7 octobre 2021, Nantes.

2021-10-07 Représentations du 5 au 8 octobre 2021 à 20h

Horaire : 20:00 21:00

6 € à 16 €

Danse/Théâtre. Trois hommes, comédiens et danseurs, se frottent à la sensation légère de notre enfance. Quand les gestes sont spontanés et les mouvements maladroits. Quand l’envol et la chute, le rire et les larmes, les catastrophes et les débordements se confondent. Les émotions s’entremêlent et se succèdent pour dérouler le fil de l’histoire, pour continuer à avancer, au gré des drames et des bonheurs. Ces trois-là, d’une beauté rocambolesque, dansent, bougent, jouent et incarnent avec justesse les angoisses et les éclats de rire, les incohérences et les tâtonnements. Faire des éclats, éclater de rire, voler en éclats… Nathalie Béasse construit avec poésie et délicatesse une objet explosif et inclassable, entre théâtre, danse, musique et arts visuels, entre tragédie et bonheur. Un retour à l’enfance palpitant, plein de poésie, d’émotions et de délicatesse. Conception, mise en scène et scénographie : Nathalie BéasseAvec Etienne Fague, Clément Goupille, Stéphane Imbert Durée : 1h. Public : à partir de 11 ans

T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord

