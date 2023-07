Lectures et spectacles au jardin – Concert musique classique et danse Aux Deux-Chèvres Clessé, 10 septembre 2023, Clessé.

Clessé,Deux-Sèvres

Concert musique classique et danse tout public.

Moment convivial à l’issue des spectacles.

Jauge réduite, réservation obligatoire au 05.49.80.30.10 ou 06.11.41.25.87..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

Aux Deux-Chèvres La Bonnelière

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Classical music and dance concert for all ages.

A convivial moment after the shows.

Reduced capacity, booking essential on 05.49.80.30.10 or 06.11.41.25.87.

Concierto de música clásica y danza para todas las edades.

Un momento de convivencia después de las actuaciones.

Aforo reducido, imprescindible reservar en el 05.49.80.30.10 o en el 06.11.41.25.87.

Klassische Musik- und Tanzkonzerte für jedes Publikum.

Geselliger Moment im Anschluss an die Aufführungen.

Reduzierte Zuschauerzahl, Reservierung erforderlich unter 05.49.80.30.10 oder 06.11.41.25.87.

