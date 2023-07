Lectures et spectacles au jardin – Contes avec les clowns Aux Deux-Chèvres Clessé, 12 août 2023, Clessé.

Clessé,Deux-Sèvres

Lecture/Clown: Contes revus par les clowns Josette et Martine Plafond.

Pour petits et grands à partir de 6 ans.

Moment convivial à l’issue des spectacles.

Jauge réduite, réservation obligatoire au 05.49.80.30.10 ou 06.11.41.25.87..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Aux Deux-Chèvres La Bonnelière

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Reading/Clown: Tales revisited by clowns Josette and Martine Plafond.

For children and adults aged 6 and up.

A convivial moment after the shows.

Reduced capacity, booking essential on 05.49.80.30.10 or 06.11.41.25.87.

Lectura/Payaso: Cuentos revisitados por las payasas Josette y Martine Plafond.

Para niños y adultos a partir de 6 años.

Un momento de convivencia después de los espectáculos.

Aforo reducido, imprescindible reservar llamando al 05.49.80.30.10 o al 06.11.41.25.87.

Lesung/Clown: Märchen, neu erzählt von den Clowns Josette und Martine Plafond.

Für Kinder und Erwachsene ab 6 Jahren.

Geselliges Beisammensein im Anschluss an die Aufführungen.

Reduzierte Zuschauerzahl, Reservierung erforderlich unter 05.49.80.30.10 oder 06.11.41.25.87.

