Lectures et spectacles au jardin – FigureS Aux Deux-Chèvres Clessé, 9 juillet 2023, Clessé.

Clessé,Deux-Sèvres

Lecture spectacle: FigureS

Texte de Filip Forgeau avec Théo Kermel, par la Cie Création Ephémère, mise en scène Philippe Flahaut.

Moment convivial à l’issue des spectacles.

Jauge réduite, réservation obligatoire au 05.49.80.30.10 ou 06.11.41.25.87..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Aux Deux-Chèvres La Bonnelière

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Lecture spectacle: FigureS

Text by Filip Forgeau with Théo Kermel, by Cie Création Ephémère, directed by Philippe Flahaut.

A convivial moment after the shows.

Reduced capacity, booking essential on 05.49.80.30.10 or 06.11.41.25.87.

Conferencia: FigureS

Escrita por Filip Forgeau con Théo Kermel, por la Cie Création Ephémère, dirigida por Philippe Flahaut.

Un momento de convivencia tras las representaciones.

Aforo reducido, imprescindible reservar en el 05.49.80.30.10 o en el 06.11.41.25.87.

Lesung: FigureS

Text von Filip Forgeau mit Théo Kermel, von der Cie Création Ephémère, Inszenierung Philippe Flahaut.

Geselliger Moment im Anschluss an die Aufführungen.

Reduzierte Zuschauerzahl, Reservierung erforderlich unter 05.49.80.30.10 oder 06.11.41.25.87.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Bocage Bressuirais