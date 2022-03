Aux deux bouts de la terre Rostrenen, 14 mai 2022, Rostrenen.

Aux deux bouts de la terre Rostrenen

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Rostrenen Côtes d’Armor

Création artistique in situ

Aurélie Le Maître & Elen Le Maitre – Image & céramique | Septembre 2021 – septembre 2022

Aurélie Le Maître, plasticienne, et Elen Le Maitre, céramiste, explorent le chantier de la mise en 2X2 voies de la RN164 dans le secteur de Rostrenen. Ensemble, elles questionnent le rapport entre la route, sa fabrique, et le paysage qu’elle traverse. En croisant leurs disciplines, elles font œuvre de cette situation.

Des rencontres publiques ponctueront le temps de création et une exposition retracera l’ensemble de la démarche fin septembre.

Présentations d’étape de travail ouvertes à tous les samedis 14 mai, 2 juillet et 27 août de 15h à 17h, à la BASE de Kenroperz, Rostrenen.

Parcours artistique de restitution lors des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022.

Informations pratiques :

la BASE à Kenroperz : en voiture, de la RN 164, prendre la sortie Maël-Carhaix, suivre PRS 6.

Org. Association TOPOS en partenariat avec La Fiselerie et La Fourmi-e.

assotopos@gmail.com +33 7 81 63 58 30

Rostrenen

