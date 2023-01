Aux deux bouts de la Terre Kergrist-Moëlou, 4 février 2023, Kergrist-Moëlou .

Aux deux bouts de la Terre

10, rue de l'église Maison des Landes & Tourbières Kergrist-Moëlou Côtes-d'Armor

2023-02-04 14:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

2023-02-04 14:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Depuis un an, Aurélie Le Maître et Elen Le Maitre explorent le chantier de la mise en 2X2 voies de la RN164 dans le secteur de Rostrenen. Ensemble, elles questionnent le rapport entre la route, sa fabrique, et le paysage qu’elle traverse. En croisant leurs disciplines, elles font œuvre de cette situation.

Aurélie Le Maître est artiste plasticienne et travaille entre le Nord où elle vit et les Côtes d’Armor où elle a grandi. Entre arpentage et enquête, carte et terrain, elle entretient une sensibilité aux mutations de

paysages qu’elle révèle dans ses images et installations.

Elen Le Maitre est céramiste. Après une formation au Québec, elle s’installe au Vieux-Marché (22). Ses derniers travaux s’orientent vers les empreintes et le transfert d’images, apportant une notion de passage, de trace où la terre devient porteuse de mémoire ou de message.

