SCANDALE ET TARTE AUX POMMES AUX DEUX AMOURS Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire SCANDALE ET TARTE AUX POMMES AUX DEUX AMOURS Saint-Nazaire, 23 novembre 2023, Saint-Nazaire. SCANDALE ET TARTE AUX POMMES 23 – 25 novembre AUX DEUX AMOURS 3 comédiennes déjantées pour une comédie fun et mordante.

La comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, le célèbre agent artistique Maxime Jones. Voilà de quoi remuer la sphère médiatique, mais aussi, la sphère intime…

Surtout quand les deux meilleures amies de l’actrice débarquent !

Mensonges, souvenirs, manipulations, et trahisons en perspective. AUX DEUX AMOURS 14 rue d’Ypres 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Centre Halles Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00 théâtre dîner spectacle Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu AUX DEUX AMOURS Adresse 14 rue d'Ypres 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville AUX DEUX AMOURS Saint-Nazaire latitude longitude 47.277917;-2.21341

AUX DEUX AMOURS Saint-Nazaire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nazaire/