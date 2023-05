CONCERT AU RESTAURANT « AUX CURIOSITÉS » Aux curiosités, 18 juin 2023, La Selle-Craonnaise.

La Selle-Craonnaise,Mayenne

Une programmation culturelle variée et de qualité pour se retrouver et s’amuser ! Concerts de groupes locaux, sets de DJs et autres évènements vous attendent..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Aux curiosités Base de loisirs la Rincerie

La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire



A varied and quality cultural program to meet and have fun! Concerts by local bands, DJ sets and other events await you.

Un programa cultural variado y de calidad para conocer y divertirse Le esperan conciertos de grupos locales, sesiones de DJ y otros eventos.

Ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Kulturprogramm, um sich zu treffen und Spaß zu haben! Konzerte lokaler Bands, DJ-Sets und andere Veranstaltungen warten auf Sie.

Mise à jour le 2023-05-22 par eSPRIT Pays de la Loire