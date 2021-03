Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi Aux couleurs de Murdo et à la manière d’Eva Offredo Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégorie d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 10 avril à 15:30

Murdo est un yéti de papier inventé par Eva Offredo. Il rêve d’exister ailleurs que dans un livre. Le temps d’un atelier nous allons rêver de faire des tas de choses…sur le papier ! [**Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse.**](https://mediatheques.grand-albigeois.fr/1026-la-fete-du-livre-jeunesse.htm)

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier créatif Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi

2021-04-10T15:30:00 2021-04-10T16:30:00

Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue de Gaulle, 81000 Albi