Aux champs d’honneur Espace culturel du Bois fleuri, 14 mai 2022, Lormont.

Espace culturel du Bois fleuri, le samedi 14 mai à 20:30

En clôture de l’exposition de Guillaume Trouillard, dans le cadre de Faites des Bulles et du Centenaire du monument aux morts. « 1er août 1914, la mobilisation générale est décrétée en France. Les familles se séparent et chacun se persuade que l’absence de l’être cher sera de courte durée. Mais les mois passent, puis les années, la guerre s’enlise dans les tranchées. Au front, les hommes s’épuisent. La mort, le sang, le froid, la boue dessinent les jours d’un quotidien lugubre et fantomatique. A l’arrière, les femmes s’organisent pour que la vie continue. Dans les champs, dans les usines, et jusqu’au sein du foyer, ce sont elles désormais qui assument seules la charge de la subsistance collective. Novembre 1918, l’armistice est signé. Les hommes rentrent chez eux, brisés, traumatisés. Jamais la vie d’avant ne leur reviendra. Mais les attend leur famille, à qui ils n’ont cessé de se raccrocher et qui devront faire avec ce qu’ils sont devenus. » [https://youtu.be/yq7T9APp_UE](https://youtu.be/yq7T9APp_UE) Une création mêlant danse contemporaine, musique et dessin en live avec Guillaume Trouillard à l’illustration, son frère Antoine à la musique, sur une chorégraphie d’Astrid Boitel. _En partenariat avec Passage à l’Art et son Festival de la BD et la Drac Nouvelle-Aquitaine_ [https://faitesdesbulles-garonne.fr](https://faitesdesbulles-garonne.fr)

7€ et 4€ – Réservation conseillée

Spectacle de la Cie Les Parcheminiers dans le cadre de Faites des Bulles et du Centenaire du monument aux morts.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00