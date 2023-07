Les concerts de l’été aux Bienvenus Aux Bienvenus Fontanes, 23 juin 2023, Fontanes.

Fontanes,Lot

Le bistrot Aux Bienvenus vous accueillera tout au long de l’été autour d’animations diverses et variées.

Pour le repas, les réservations sont obligatoires au 05 65 36 86 37.

2023-06-23 20:00:00 fin : 2023-06-23 . EUR.

Aux Bienvenus

Fontanes 46230 Lot Occitanie



The Aux Bienvenus bistro will be welcoming you throughout the summer with a variety of events.

Reservations for meals are essential: 05 65 36 86 37

El bistró Aux Bienvenus acogerá diversos actos durante todo el verano.

Es imprescindible reservar mesa llamando al 05 65 36 86 37

Das Bistro Aux Bienvenus empfängt Sie den ganzen Sommer über mit verschiedenen Animationen.

Für das Essen sind Reservierungen unter 05 65 36 86 37 erforderlich

Mise à jour le 2023-06-19 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie