L’art du quotidien Aux ateliers d’art, 28 mars 2023, Saint-Maur-des-Fossés. L’art du quotidien 28 mars – 2 avril Aux ateliers d’art Valorisation jour après jour du travail de l’artisan Aux ateliers d’art 5ter avenue du Bac 94210 Saint-Maur-des-Fossés La Varenne Saint-Hilaire Saint-Maur-des-Fossés 94210 Val-de-Marne Île-de-France Lors de ces Journées Européennes des Métiers d’Art, seront présents :

– des céramistes,

– des vitraillistes,

– des ébénistes,

– des tapissiers,

– un doreur,

– un restaurateur de tableaux et une mosaïste

Venez les rencontrer ! Aux Ateliers d’Art situés au 5 ter, avenue du Bac 94210 La Varenne Saint-Hilaire

• Mardi 28 mars au 2 avril 2023 :

Horaires de l’exposition des univers des artisans :

– Mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h30

– Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h30 Horaires des présentations des métiers et ateliers par des artisans Saint-Mauriens :

– Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 14h30 (public adulte)

– Mercredi à 10h30 et 14h30 (public centre de loisirs et enfants) À la Maison des Seniors : 6 promenade Louis Vuillermoz 94210 La Varenne Saint-Hilaire :-

– Mardi 28 mars au 31 mars 2023 : Horaire des présentations des métiers et ateliers par des artisans Saint-Mauriens :

– Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 14h00 Portes ouvertes des ateliers des artisans :

– Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023

