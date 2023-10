Cinéma aux Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer, 4 novembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

« Bernadette »

4 octobre 2023 en salle / 1h 32min / Comédie

De Léa Domenach

Par Léa Domenach, Clémence Dargent

Avec Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz.

2023-11-04 21:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

aux Arènes rue Théodore Aubanel

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Bernadette »

october 4, 2023 in theaters / 1h 32min / Comedy

By Léa Domenach

By Léa Domenach, Clémence Dargent

With Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz

« Bernadette

4 octubre 2023 en cines / 1h 32min / Comedia

De Léa Domenach

De Léa Domenach, Clémence Dargent

Con Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz

« Bernadette »

4. Oktober 2023 in den Kinos / 1h 32min / Komödie

Von Léa Domenach

Von Léa Domenach, Clémence Dargent

Mit Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer