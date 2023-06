Journées Européennes de l’archéologie : Conférence sur le square Franklin Roosevelt et cinéma Aux anciennes écuries du Château Thouars, 16 juin 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Une opération de fouilles archéologiques menée par une équipe de l’INRAP s’est déroulée du 22 octobre au 21 décembre 2018 saur le square Franklin Roosevelt de Thouars. Conférence donnée dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie..

Aux anciennes écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An archaeological excavation operation led by an INRAP team took place from October 22 to December 21, 2018 saur the Franklin Roosevelt square in Thouars. Conference given as part of the European Archaeology Days.

Una operación de excavación arqueológica dirigida por un equipo del INRAP tuvo lugar del 22 de octubre al 21 de diciembre de 2018 saur Franklin Roosevelt Square en Thouars. Conferencia pronunciada en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología.

Vom 22. Oktober bis zum 21. Dezember 2018 fand auf dem Franklin-Roosevelt-Platz in Thouars eine archäologische Ausgrabung durch ein Team des INRAP statt. Vortrag im Rahmen der Europäischen Tage der Archäologie.

