Marché de Noël Aux anciennes écoles Saint-Barthélemy-de-Vals, 16 décembre 2023, Saint-Barthélemy-de-Vals.

Saint-Barthélemy-de-Vals,Drôme

Le marché de Noël est organisé par le comité des fêtes de Saint Barthelemy de Vals. De nombreux exposants présents. Restauration sucrée et salée sur place. Boissons chaudes..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Aux anciennes écoles

Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Christmas market is organized by the Saint Barthelemy de Vals festival committee. Many exhibitors present. Sweet and savoury snacks on site. Hot drinks available.

El mercado de Navidad está organizado por el comité de fiestas de Saint Barthelemy de Vals. Numerosos expositores presentes. Aperitivos dulces y salados in situ. Bebidas calientes disponibles.

Der Weihnachtsmarkt wird vom Festkomitee von Saint Barthelemy de Vals organisiert. Zahlreiche Aussteller sind anwesend. Süße und herzhafte Speisen vor Ort. Heiße Getränke.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche