Le Vallon, Kerivoal, le dimanche 21 novembre à 16:30

Un homme attend une femme qui ne vient pas. Il emprunte alors le chemin des rêveries. Attente, imagination, désir. Au son du saxo, les amours dansent, mouvement parfait en écho à la musique du texte. « … demain vos paroles, votre visage et votre silhouette se seront effacés alors je vous inventerai encore, je vous chercherai encore, je vous attendrai ailleurs ».

Entrée libre

2021-11-21T16:30:00 2021-11-21T17:30:00

