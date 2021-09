Auterive Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) Auterive, Haute-Garonne AUX AIDANTS ALZHEIMER Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

AUX AIDANTS ALZHEIMER Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA), 5 octobre 2021, Auterive. AUX AIDANTS ALZHEIMER

du mardi 5 octobre au mardi 30 novembre à Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA)

Dispensées par les psychologues de France Alzheimer Gratuit sur inscription 09.60.01.58.21 / 05.61.21.33.39 des formations pour vous accompagner Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) ZI R.Lavigne 31190 auterive Auterive Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T13:30:00 2021-10-05T16:30:00;2021-10-26T13:30:00 2021-10-26T16:30:00;2021-11-02T13:30:00 2021-11-02T16:30:00;2021-11-16T13:30:00 2021-11-16T16:30:00;2021-11-30T13:30:00 2021-11-30T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) Adresse ZI R.Lavigne 31190 auterive Ville Auterive lieuville Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) Auterive