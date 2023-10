marché aux puces Aux abords du complexe sportif et de la rivière d’ay Sarras, 22 octobre 2023, Sarras.

Sarras,Ardèche

Marché aux puces qui aura lieu toute la journée;. Avec plus de 140 exposants: amateurs et professionnels, restauration sur place. Entrée gratuite pour les visiteurs..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Aux abords du complexe sportif et de la rivière d’ay

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



All-day flea market. With over 140 exhibitors: amateurs and professionals, catering on site. Free admission for visitors.

Mercadillo durante todo el día. Con más de 140 expositores: aficionados y profesionales, restauración in situ. Entrada gratuita para los visitantes.

Flohmarkt, der den ganzen Tag über stattfindet. Mit über 140 Ausstellern: Amateure und Profis, Verpflegung vor Ort. Freier Eintritt für Besucher.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche