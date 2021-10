Jayac Jayac Dordogne, Jayac Aux Abeilles Citoyens – Jayac Jayac Jayac Catégories d’évènement: Dordogne

Jayac

Aux Abeilles Citoyens – Jayac Jayac, 8 janvier 2022, Jayac. Aux Abeilles Citoyens – Jayac 2022-01-08 20:30:00 – 2022-01-08

Jayac Dordogne Jayac Engagée dans le plan régional pour les pollinisateurs, la communauté de communes du Pays de Fénelon propose 3 soirées pour faire découvrir le monde des insectes et leur rôle prépondérant pour la biodiversité. Entrée gratuite – Réservation obligatoire au 06 78 84 88 07 Engagée dans le plan régional pour les pollinisateurs, la communauté de communes du Pays de Fénelon propose 3 soirées pour faire découvrir le monde des insectes et leur rôle prépondérant pour la biodiversité. Entrée gratuite – Réservation obligatoire au 06 78 84 88 07 Engagée dans le plan régional pour les pollinisateurs, la communauté de communes du Pays de Fénelon propose 3 soirées pour faire découvrir le monde des insectes et leur rôle prépondérant pour la biodiversité. Entrée gratuite – Réservation obligatoire au 06 78 84 88 07 dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Jayac Autres Lieu Jayac Adresse Ville Jayac lieuville 45.03112#1.34483