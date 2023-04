DJ set Miss Galit + Finissage Expo MALAGARTY Aux 3G Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ set Miss Galit + Finissage Expo MALAGARTY Aux 3G, 14 avril 2023, Marseille. DJ set Miss Galit + Finissage Expo MALAGARTY Vendredi 14 avril, 20h00 Aux 3G Finissage de l’exposition « Féminins pluriels » dès 19h45 :

On décroche les toiles de Malagarty autour d’un pot de départ.

Les toiles prennent leur retraite. Vous pouvez les acheter, ou leur dire adieu.

Puis DJ Galit débarque aux platines de 21h à 1H pour un set électro / oriental qui vont vous secouer les oreilles .

Ensuite on vous fera une petite surprise … Entrée………………………………..2€

Adhésion année…………….10€

Adhésion tarif réduit*……..5€

(*RSA, chômage, étudiant.e …..) (Design by @malagarty et Sandrine) Aux 3G 3, rue Saint PIERRE, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-04-14T20:00:00+02:00 – 2023-04-14T23:59:00+02:00

2023-04-14T20:00:00+02:00 – 2023-04-14T23:59:00+02:00 Design by @malagarty et Sandrine

