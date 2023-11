Soirée de soutien à la Palestine avec Basela Abou Hamed et Catherine Vincent Aux 35 – Collectif Marseille, 9 novembre 2023, Marseille.

Soirée de soutien à la Palestine avec Basela Abou Hamed et Catherine Vincent Jeudi 9 novembre, 18h30 Aux 35 – Collectif

Soirée de soutien à la Palestine et aux Palestinien.nes

– 18h30 : Projection du film D’un exil à l’autre, de Basela Abou Hamed

– 19h30 : Discussion avec la réalisatrice et les chercheuses spécialistes de la Palestine Valentina Napolitano et Assia Zaino

– 20h30 : Concert de Basela Abou Hamed et Catherine Vincent

>>> Repas palestinien & boissons sur place

PAF : 5 euros minimum (recettes de la soirée reversées à des ONG palestiniennes et à MSF à Gaza)

Lieu : 35 bd Longchamp > sonnez à Aux 35

Attention, jauge limitée !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Aux 35 – Collectif 35, bd Longchamp 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T22:00:00+01:00

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T22:00:00+01:00

Image : Mohamed Ashmawy