SAMEDI CARBONARDE FLAMANDE ET APRÈS-MIDI JEUX – BAR-RESTAURANT AUX 2 RIVIÈRES aux 2 rivières Saint-Léger-de-Peyre, 4 décembre 2023, Saint-Léger-de-Peyre.

Saint-Léger-de-Peyre,Lozère

Venez profiter d’une bonne carbonade flamande midi et soir,

Menu à 22€ :

– Entrée gourmande

– Carbonade et frites maison

– Dessert

– Café

Un après-midi Jeux vous attend!….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

aux 2 rivières

Saint-Léger-de-Peyre 48100 Lozère Occitanie



Come and enjoy a good Flemish carbonade for lunch and dinner,

Menu at 22? :

– Gourmet starter

– Carbonade and home fries

– Dessert

– Coffee

An afternoon of games awaits you!…

Ven a disfrutar de una buena carbonada flamenca para comer y cenar,

¿Menú a las 22? :

– Entrante gourmet

– Carbonada y patatas fritas caseras

– Postre

– Café

¡Te espera una tarde de juegos!

Genießen Sie mittags und abends eine gute flämische Karbonade,

Menü für 22? :

– Gourmet-Vorspeise

– Karbonade und hausgemachte Pommes frites

– Dessert

– Kaffee

Ein Spielenachmittag erwartet Sie!

Mise à jour le 2023-11-29 par 48 – OT Gévaudan Destination