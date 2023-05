Les Visites du Jeudi > Maison Hérout 36 route de Cantepie, 24 août 2023, Auvers.

Respectueuse des pratiques traditionnelles, la maison Hérout transforme depuis 1946 des productions bio et AOP d’excellence : Cidre CotentinAOP, cidres cuvées spéciales, Calvados, Pommeau de Normandie et Jus de Pomme. Certifiée « Agriculture Bio ». Au programme : visite de la cidrerie (pressoir, cuverie, cave, chais) et dégustation gratuite..

2023-08-24 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-24 . .

36 route de Cantepie

Auvers 50500 Manche Normandie



Respectful of traditional practices, Hérout has been transforming organic and PDO products of excellence since 1946: Cotentin PDO cider, special ciders, Calvados, Pommeau de Normandie and Apple juice. Certified « Agriculture Bio ». On the program: visit of the cider factory (press, vat room, cellar, winery) and free tasting.

Respetuoso con las prácticas tradicionales, Hérout elabora desde 1946 excelentes productos ecológicos y DOP: sidra Cotentin DOP, cuvées especiales, Calvados, Pommeau de Normandie y Zumo de Manzana. Certificado « Agricultura Bio ». En el programa: visita a la sidrería (lagar, sala de cubas, bodega, lagar) y degustación gratuita.

Das Haus Hérout respektiert traditionelle Praktiken und verarbeitet seit 1946 hervorragende Bio- und AOP-Produkte: Cidre CotentinAOP, Cidre Cuvées spéciales, Calvados, Pommeau de Normandie und Apfelsaft. Zertifiziert als « Bio-Landwirtschaft ». Auf dem Programm: Besichtigung der Cidre-Fabrik (Kelterei, Gärkeller, Weinkeller) und kostenlose Verkostung.

