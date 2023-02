AUVERGNE TERRE DE CARACTERE ET DE PASSIONS ESPACE THIERS Catégories d’Évènement: Puy-de-Dme

Thiers

AUVERGNE TERRE DE CARACTERE ET DE PASSIONS ESPACE, 12 avril 2023, THIERS. AUVERGNE TERRE DE CARACTERE ET DE PASSIONS ESPACE. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 14:30 (2023-04-12 au ). Tarif : 10.8 à 10.8 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) L’Auvergne abrite des paysages uniques en France. L’UNESCO ne s’y est pas trompée en classant la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l’humanité en 2018. Si les volcans ont façonné les paysages de l’Auvergne, ils ont aussi forgé le caractère des auvergnats. A travers sa géographie, son peuple, ses modes de vie, ce film permet de mieux appréhender cette région du centre de la France. De Clermont-Ferrand au sommet du Cantal, des sources de Vichy jusqu’aux gorges de l’Allier, Patrick Bureau a souhaité, grâce à de multiples rencontres, découvrir le vrai visage de l’Auvergne d’aujourd’hui. Ce film est le fruit de toutes ses années passées en terre auvergnate. Patrick Bureau Votre billet est ici ESPACE THIERS Place Saint-Exupéry Puy-de-Dme Gratuit pour les moins de 12 an(s) L’Auvergne abrite des paysages uniques en France. L’UNESCO ne s’y est pas trompée en classant la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l’humanité en 2018. Si les volcans ont façonné les paysages de l’Auvergne, ils ont aussi forgé le caractère des auvergnats. A travers sa géographie, son peuple, ses modes de vie, ce film permet de mieux appréhender cette région du centre de la France. De Clermont-Ferrand au sommet du Cantal, des sources de Vichy jusqu’aux gorges de l’Allier, Patrick Bureau a souhaité, grâce à de multiples rencontres, découvrir le vrai visage de l’Auvergne d’aujourd’hui. Ce film est le fruit de toutes ses années passées en terre auvergnate. .10.8 EUR10.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dme, Thiers Autres Lieu ESPACE Adresse Place Saint-Exupéry Ville THIERS Tarif 10.8-10.8 lieuville ESPACE THIERS Departement Puy-de-Dme

ESPACE THIERS Puy-de-Dme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiers/

AUVERGNE TERRE DE CARACTERE ET DE PASSIONS ESPACE 2023-04-12 was last modified: by AUVERGNE TERRE DE CARACTERE ET DE PASSIONS ESPACE ESPACE 12 avril 2023 ESPACE THIERS

THIERS Puy-de-Dme