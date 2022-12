[Visioconférence] Construire les suites de la stratégie pour un numérique inclusif Auvergne Rhône Alpes

Sur inscription

Dans le cadre du volet numérique du Conseil National de la Refondation (CNR), Auvergne Rhône Alpes Auvergne Rhône Alpes Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-visio-concertation-cnr-hinaura-1670930300 »}] Le 22 novembre dernier Jean-Noël Barrot – Ministre délégué chargé de la Transition numérique – a lancé le volet numérique du Conseil National de la Refondation. (CNR)

Dans le cadre du CNR – volet numérique 3 enjeux prioritaires ont été identifiés : L’inclusion et l’accessibilité numérique

Les transitions numériques au travail

L’apaisement de l’espace numérique et la lutte contre les violences en ligne. Une SNNI n°2? Ce CNR s’inscrit dans la continuité de la Stratégie Nationale pour un Numérique Inclusif (SNNI) qui avait été produite après une consultation des territoires et s’étendait sur la période 2017 – 2022.

Cette feuille de route du numérique inclusif se poursuit, et c’est donc une version n°2 de la SNNI qui est en train de se construire pour la période 2022-2027.

Dans le cadre du volet numérique du Conseil National de la Refondation (CNR), les HUB territoriaux pour un numérique inclusif participent activement à la nouvelle stratégie avec leurs participations à des groupes nationaux.

Les HUB ont également été chargés de concevoir des espaces de concertation sur les territoires pour recueillir la parole des personnes concernées, ceux et celles qui travaillent au quotidien sur le sujet de l’inclusion numérique. HINAURA organise les remontées des territoires en région AURA Pour cela, le hub HINAURA organise deux créneaux pour des visios pour Auvergne-Rhône-Alpes: le 05 janvier 2023 de 14h à 16h

le 13 janvier 2023 de 14h à 16h Inscriptions: https://framaforms.org/inscription-visio-concertation-cnr-hinaura-1670930300

