AUVERGNE camping L'ombrage, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Gelles.

AUVERGNE

du lundi 12 juillet au samedi 17 juillet à camping L’ombrage

DECOUVERTE D‘UN ENVIRONNEMENT La majorité des jeunes ne connaissent pas la montagne l’été et ne sont pas spécialement curieux quant à ses atouts, bienfaits et avantages. Les amener sur un terrain étranger est source d’expérience et d’apprentissage. Ce « retour à la terre » est une thématique enrichissante qui participe au bien-être de chacun (à son échelle) par le biais : du repos, de l’air moins polluée qu’en ville, du sport, et des nuisances sonores réduites. Les jeunes seront amenés à développer leur propre esprit critique quant à la beauté des paysages (classés à l’UNESCO) et son impact sur leur humeur ou leur rythme. Le relief volcanique sera d’autant plus intéressant à expérimenter tant par ses facultés (grandeur des forces naturelles) que par ses mystères à déconstruire. La découverte d’un environnement induit également de se confronter à des coutumes inattendues, une alimentation typique, un climat très changeant et des styles de vies différents. L’auvergne n’échappe pas à la règle et son patrimoine culturel invite à la visite : des structures ouvrent leurs portes gratuitement pour transmettre les savoir-faire de la région. Nous souhaitons, par ce séjour, amener les jeunes à s’ouvrir davantage à l’inconnu, développer leur curiosité et étendre leur regard sur l’environnement. VIVRE LE SPORT AUTREMENT En ce début d’année 2021, les jeunes ont été très demandeurs de balades en trottinettes/ vélos / deux roues motorisés. Nous avons organisé des sorties sur le territoire angevin pour répondre à ces envies, mais la connaissance des pistes rendait les animations moins attrayantes. Pouvoir s’élancer sur la découverte de nouveaux circuits, avec un relief différent et des vélos électriques, est une réelle source de motivation pour les jeunes. Le ressenti est le même concernant les activités aquatiques : les jeunes ont fait le tour des piscines communales et des lacs du Maine et Loire. La plage faisant l’objet d’un autre séjour, la présence de points d’eau en montagne est une alternative intéressante à exploiter, tant pour ses possibilités sportives que pour ses zones de baignades autorisées. Pour répondre aux envies d’expérimentation des jeunes, la recherche de nouvelles sensations (essentiellement présentes dans les régions montagneuses), fait l’objet de certaines animations du séjour tels que la tyrolienne, le parc d’attraction Vulcania ou encore les randonnées en altitude.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping L’ombrage Route de la Borie 63610 PUY DE DOME Gelles Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

