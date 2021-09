Autun Musée Rolin Autun, Saône-et-Loire Autun retrouve son chef-d’oeuvre : “L’Annonciation” de Jouvenet Musée Rolin Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Autun retrouve son chef-d’oeuvre : “L’Annonciation” de Jouvenet Musée Rolin, 19 septembre 2021, Autun. Autun retrouve son chef-d’oeuvre : “L’Annonciation” de Jouvenet

le dimanche 19 septembre à Musée Rolin

Présentation du tableau revenu de restauration, par Agathe Legros, directrice des musées et du patrimoine. Rencontre et échange Musée Rolin 5 rue des Bancs 71400 Autun Autun Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Autun, Saône-et-Loire Autres Lieu Musée Rolin Adresse 5 rue des Bancs 71400 Autun Ville Autun lieuville Musée Rolin Autun