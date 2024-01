49e FOIRE CONCOURS DE BOVINS DE BOUCHERIE Parc des expositions l’Eduen Autun, mardi 12 mars 2024.

49e FOIRE CONCOURS DE BOVINS DE BOUCHERIE Parc des expositions l’Eduen Autun Saône-et-Loire

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-12

Bovins et ovins à l’honneur le 12 mars 2024.

La société d’agriculture d’Autun organise, comme chaque année, son concours de bovins de boucherie de race charolaise. C’est aussi l’occasion de tenir un concours de bovins toutes races à viande ainsi qu’un concours d’agneaux charollais de boucherie inscrits OS, et agneaux toutes races de boucherie.

Plus de 200 animaux sont attendus.

Des nouveautés en 2024 pour les bovins, attribution d’un prix local, concours des Blanc Bleu belge à part des autres races, vaches adultes acceptées jusqu’à 10 ans.

De nombreuses récompenses aux éleveurs plaques, coupes…

Stands, buvette et restauration au programme également !

Parc des expositions l’Eduen 1 Avenue André Frénaud

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté societe.agriculture.autun@gmail.com



