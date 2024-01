Bizarre, vous avez dit bizarre ? Salon d’honneur Hôtel de ville Autun, dimanche 11 février 2024.

Bizarre, vous avez dit bizarre ? Salon d’honneur Hôtel de ville Autun Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11

fin : 2024-02-11

Deux mois avant la Fête du Livre d’Autun et dont le thème est »Vagabondages », Lire en Pays Autunois et son groupe Ecouter Lire vous propose de vagabonder dans des textes »bizarres », des surréalistes à Alphonse Allais, en passant par Kafka ou Prévert. Des textes qui pour notre plus grand plaisir jouent avec les mots et les situations. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’exposition conçue sur le même thème par l’école de dessin d’Autun. Rendez-vous dans le Hall et Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Autun.

EUR.

Salon d’honneur Hôtel de ville Place du Champ-de-Mars

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lpacontact71@gmail.com



L’événement Bizarre, vous avez dit bizarre ? Autun a été mis à jour le 2024-01-18 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II