Fête de la citrouille au Domaine de Beau Lièvre Autry-le-Châtel Autry-le-chatel Catégorie d’Évènement: Autry-le-chatel Fête de la citrouille au Domaine de Beau Lièvre Autry-le-Châtel Autry-le-chatel, 29 octobre 2023, Autry-le-chatel. Fête de la citrouille au Domaine de Beau Lièvre 29 octobre et 5 novembre Autry-le-Châtel Découvrez le domaine de Beau lièvre à Autry-le-Châtel qui a intégré la route de la rose en compagnie de Marie-Line Houdou les 29 octobre et 5 novembre de 14 h à 20 h. Au programme : salon de thé, visites guidées botaniques, atelier citrouille d’Halloween pour enfant à 14 h (sur réservation au 06 66 29 59 59). Freaky Hour à partir de 18 h : venez découvrir nos boissons spéciales ! Autry-le-Châtel Place de l’église, Autry-le-chatel Autry-le-chatel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

