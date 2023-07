Cet évènement est passé Visite du Domaine de Beau Lièvre à Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel Autry-le-chatel Catégorie d’Évènement: Autry-le-chatel Visite du Domaine de Beau Lièvre à Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel Autry-le-chatel, 14 juillet 2023, Autry-le-chatel. Visite du Domaine de Beau Lièvre à Autry-le-Châtel 14 – 16 juillet Autry-le-Châtel Découvrez le domaine de Beau lièvre à Autry-le-Châtel qui a intégré la route de la rose en compagnie de Marie-Line Houdou les 14, 15 et 16 juillet de 9 h à 19 h. Pour toute réservation, merci de contacter le 06 66 29 59 59. Autry-le-Châtel Place de l’église, Autry-le-chatel Autry-le-chatel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T19:00:00+02:00

2023-07-16T09:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:00:00+02:00 FMACEN045V50ALZE Marie-Line Houdou Détails Catégorie d’Évènement: Autry-le-chatel Autres Lieu Autry-le-Châtel Adresse Place de l'église, Autry-le-chatel Ville Autry-le-chatel Lieu Ville Autry-le-Châtel Autry-le-chatel

Visite du Domaine de Beau Lièvre à Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel Autry-le-chatel 2023-07-14 2023-07-14 was last modified: by Visite du Domaine de Beau Lièvre à Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel Autry-le-chatel 14 juillet 2023