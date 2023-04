Fête de la rose à Autry-le-Châtel au domaine de beau lièvre Autry-le-Châtel Autry-le-chatel Catégorie d’Évènement: Autry-le-Châtel

Fête de la rose à Autry-le-Châtel au domaine de beau lièvre Autry-le-Châtel, 20 mai 2023, Autry-le-chatel. Fête de la rose à Autry-le-Châtel au domaine de beau lièvre 20 mai – 4 juin Autry-le-Châtel Découvrez le domaine de Beau lièvre à Autry-le-Châtel qui a intégré la route de la rose en compagnie de Marie-Line Houdou. Deux week-ends d’animation sont organisés avec des visites guidées où seront abordés la plantation, les greffes, la culture et soins en permaculture, récolte et transformation, création de cosmétiques avec la rose Centifolia. Participez également aux ateliers artistiques autour de la rose (rose en crépon, modelage en pâte à cuire, cours de dessin) avec l’association L’Art de rien. Le long du parcours une animation musicale vous accompagnera. Vous aurez la possibilité de déjeuner sur place avec des produits issus de la ferme et des fermes bio locales. Vous êtes également attendu(s) au salon de thé pour une pause gourmande. Dégustez la rose sous toutes ses formes ! Autry-le-Châtel Place de l’église, Autry-le-chatel Autry-le-chatel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

