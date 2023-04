Marché de producteurs à Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel Autry-le-chatel Catégorie d’évènement: Autry-le-Châtel

Marché de producteurs à Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel, 14 mai 2023, Autry-le-chatel. Marché de producteurs à Autry-le-Châtel 14 mai – 31 octobre Autry-le-Châtel Venez à la rencontre des producteurs à Autry-le-Châtel lors du marché organisé le 3ème dimanche des mois d’avril à octobre. Autry-le-Châtel Place de l’église, Autry-le-chatel Autry-le-chatel [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 80 59 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie-autry-le-chatel@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:30:00+02:00

2023-10-31T08:00:00+01:00 – 2023-10-31T11:30:00+01:00 FMACEN045V506KY6 PIXABAY

Détails Catégorie d’évènement: Autry-le-Châtel Autres Lieu Autry-le-Châtel Adresse Place de l'église, Autry-le-chatel Ville Autry-le-chatel Lieu Ville Autry-le-Châtel Autry-le-chatel

Marché de producteurs à Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel 2023-05-14 was last modified: by Marché de producteurs à Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel 14 mai 2023 Autry-le-chatel Autry-le-Chatel Autry-le-chatel

Autry-le-chatel