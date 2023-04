Concert « Téquila Sungroove » Place Autruche Catégories d’évènement: Ardennes

Autruche

Concert « Téquila Sungroove » Place, 26 mai 2023, Autruche. Vendredi 26 mai 2023 à 21hConcert du groupe Téquila SungrooveEntrée gratuitePetite restauration sur place.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . .

Place

Autruche 08240 Ardennes Grand Est



Friday, May 26, 2023 at 9:00 p.m.-Concert by the group Téquila SungrooveFree admissionSmall catering on site Viernes 26 de mayo de 2023 a las 21.00 hConcierto del grupo Téquila SungrooveEntrada librePequeño catering in situ Freitag, 26. Mai 2023 um 21 UhrKonzert der Gruppe Téquila SungrooveFreier EintrittKleine Snacks vor Ort Mise à jour le 2023-04-08 par Ardennes Tourisme

