Autres futurs, exposition de Jérémy Griffaud, Quention Spohn, Raphaël Samakh et le Collectif Grapain Port-de-Bouc, 6 mai 2022, Port-de-Bouc.

Autres futurs, exposition de Jérémy Griffaud, Quention Spohn, Raphaël Samakh et le Collectif Grapain Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger 1 Avenue Du Général de Gaulle Port-de-Bouc

2022-05-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-01 18:00:00 18:00:00 Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger 1 Avenue Du Général de Gaulle

Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône Port-de-Bouc

À l’occasion du Printemps de l’art contemporain, le Centre d’arts Fernand Léger accueille une exposition, restitution de quatre micro-résidences échelonnées entre novembre 2021 et avril 2022, autour de la thématique de l’année relative à la question de la résilience.

L’exposition est un laboratoire qui réunit : les recherches vidéos futuristes du projet The Origin of Things, empruntant aux codes du merveilleux et du réel de Jérémy Griffaud pour évoquer les dangers de la surconsommation industrielle, les observations art-science du Collectif Grapain qui, à partir de la structure vivante unicellulaire du Blob capable de se régénérer et de se déployer en autonomie, propose un travail réflexif sur notre manière d’appréhender l’après-monde capitaliste, les dessins d’univers irréels et pourtant si parallèles de Raphaël Samakh s’intéressant à des civilisations du jour d’après et enfin, le monumentalisme des compositions dessinées de Quentin Spohn faisant le lien entre histoire de l’art et perspectives de réappropriation de l’imaginaire formel de Port de Bouc, une ville où la notion de résilience s’inscrit dans son ADN.

centre.arts@portdebouc.fr +33 4 42 43 31 20 http://www.centrefernandleger.com/

