Musiques en chemin Autreppes, 2 juillet 2023, Autreppes.

Autreppes,Aisne

Chansons et lecture autour de l’écrivain Stevenson et interprétations de George Brassens.

2023-07-02 fin : 2023-07-02 14:00:00. 0 .

Autreppes 02580 Aisne Hauts-de-France



Songs and readings based on the writer Stevenson and interpretations by George Brassens

Canciones y lecturas basadas en el escritor Stevenson e interpretaciones de George Brassens

Lieder und Lesung rund um den Schriftsteller Stevenson und Interpretationen von George Brassens

