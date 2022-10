Autrement Clairvaux – cinéma Clairvaux-d’Aveyron Clairvaux-d'Aveyron Catégorie d’évènement: Clairvaux-d'Aveyron

2023-06-03 – 2023-06-03 Clairvaux-d’Aveyron Aveyron Clairvaux-d’Aveyron Prendre comme prétexte le film de Guy Cavagnac tourné exclusivement en Aveyron – et en partie dans le Vallon- pour oublier le temps et se laisser perdre dans les rues de Clairvaux. Regarder différemment.

L’histoire d’un jeune soldat qui en juin 1940 perd son régiment.

Commence alors une errance bucolique sur les terres d’Aveyron où il croisera des personnages aussi vrais que singuliers… une suite de tableaux de la vie à la campagne sous la botte de l’occupant allemand. Et pourtant l’existence continue, en marge, simple, sensuelle, curieusement sereine. Une façon de réapprendre en toutes circonstances à regarder, parler, aimer, vivre. Rencontre avec des étudiants de Toulouse qui ont travaillé sur les archives du film et ont rencontré le réalisateur. Séance proposée par Mondes et Multitudes en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et Occitanie Films Salle des fêtes de Clairvaux

Tarif 5€ – Public adulte. Samedi 3 juin 17h – Cinéma « Le Soldat Laforêt » de Guy Cavagnac (1974) +33 9 53 79 99 01 OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

