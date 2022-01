Autrement autour du handicap et de l’inclusion à Redon et Sixt sur Aff Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Autrement autour du handicap et de l’inclusion à Redon et Sixt sur Aff Redon, 1 février 2022, Redon. Autrement autour du handicap et de l’inclusion à Redon et Sixt sur Aff Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque Redon

2022-02-01 – 2022-02-15 Rue Joseph Lamour de Caslou Médiathèque

Redon Ille-et-Vilaine Redon Autrement, ce sont deux semaines d’animations pour promouvoir l’inclusion et le bien vivre ensemble !

Il y a de la musique, des jeux, des lectures, des discussions…Elles s’adressent à tous : adultes, jeunes adultes et enfants.

Toutes les animations sont gratuites et sur réservation.

Du 1er au 15 février dans les médiathèques à Redon et à Sixt-sur-Aff.
+33 2 99 71 29 38

