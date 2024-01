Trail des Hermites Autrêches, dimanche 7 avril 2024.

Trail des Hermites Autrêches Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07

Le trail des Hermites, qu’est-ce c’est ? Un moment convivial pour courir, marcher, manger, faire la fête mais surtout se retrouver !

Mais c’est aussi profiter d’un panorama sur la vallée, tout en découvrant les vestiges de la Première Guerre mondiale, nos villages picards et nos sentiers de forêts. Pour cette seconde édition, deux parcours vous sont proposés : 28.5 KM et 12.5 KM, ainsi que deux autres parcours de randonnée : 12.5 KM et 6.6 KM.

Inscription sur Adeorun

17 Rue de l’Hermitage

Autrêches 60350 Oise Hauts-de-France mathieu@hermitagelelab.com



