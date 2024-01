Festival d’innovation ouverte Open Geneva Autre lieu Genève, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T17:30:00+01:00 – 2024-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T22:00:00+01:00 – 2024-03-24T22:30:00+01:00

Le Festival d’innovation ouverte Open Geneva rassemble pendant 10 jours des manifestations d’innovation (hackathon, conférence, café-débat,..) proposés par des citoyen.ne.s, des étudiant.e.s, des institutions académiques, des startups, des entreprises, des organisations internationales, des professionnel.le.s, des associations et entreprises locales. Chacun peut organiser sa manifestation d’innovation pendant le Festival d’innovation ouverte Open Geneva !

Le Festival d’innovation ouverte Open Geneva est destiné à tou.te.s ceux et celles qui souhaitent s’engager pour l’avenir sur des sujets comme le :

– Développement durable

– Médias et transformation numérique

– Innovation sociale et sociétale

– Santé globale

Chacun.e est libre de proposer sa manifestation au programme, qui sera dévoilé mi-février 2024.

Open Geneva