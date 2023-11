TOTEM2Rue Autre lieu Genève, 13 mars 2024, Genève.

Dès 6 ans : merci de respecter l’âge indiqué !

TOTEM2Rue est la première pièce jeune public d’Olivier Lefrançois, danseur Hip Hop de la première génération. Un voyage interactif à travers un univers sonore naturel et musical composé en live par une musicienne, informaticienne venue d’ailleurs, dans lequel un passant, envoûté, se met en mouvement, mélange les matières et retrouve des gestuelles animales. Sorte d’incantation, de rituel ancestral dédié à des animaux Totem, les chants nous interpellent sur la symbolique des animaux à travers les âges et les cultures.

« Je suis né araignée cherchant à créer des liens entre les êtres. Puis, je suis devenu caméléon recherchant à me fondre dans la masse. Je me sens loup seul à appeler ma meute en me recueillant devant la lune et aigle survolant pour plonger efficacement sur mon objectif. J’ai dû devenir ours pour poser les limites nécessaires à mon épanouissement. Aujourd’hui je suis singe, libre, continuant à évoluer sans tenir compte du point de vue des visiteurs… »

En collaboration avec le festival Groove’n’Move, mars 2024, www.groove-n-move.ch

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants n’ayant pas l’âge indiqué et aux retardataires, sans remboursement ni échange.

