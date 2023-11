La petite casserole d’Anatole Autre lieu Genève, 2 mars 2024, Genève.

La petite casserole d’Anatole 2 et 3 mars 2024 Autre lieu CHF 10.-

Dès 3 ans : merci de respecter l’âge indiqué !

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples…

Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres ont oublié d’être.

Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui nous encombre et nous embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Et ainsi, la sienne est peut-être juste un peu plus encombrante, mais son parcours est bien semblable au nôtre.

Depuis sa création en 2006, la Cie Marizibill explore la thématique de la différence, du handicap et de la difficulté d’être, associée à une recherche formelle d’écriture scénique contemporaine originale à partir de matériaux non théâtraux. Très chorégraphiée et intimement liée à la musique, elle vise à transcender les frontières et les genres, et mêle pour cela les disciplines et les outils.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants n’ayant pas l’âge indiqué et aux retardataires, sans remboursement ni échange

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.saisonculturelleplo.ch/la-petite-casserole-d-anatole »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T16:00:00+01:00 – 2024-03-02T16:40:00+01:00

2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:40:00+01:00

Florence Houchot