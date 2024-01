Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, jeudi 15 février 2024.

Les rendez-vous public du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Les Jeudis du H107 sont des instants laboratoires, des moments d’ouverture, de discussion et de rencontre sur le travail en cours entre les artistes en résidence et le public. Jeudi 15 février, 18h45 Autre lieu gratuit

Début : 2024-02-15T18:45:00+01:00 – 2024-02-15T21:00:00+01:00

15 février à 19h | Jeudi du H107 avec la Compagnie Mûes

AMOUR COMME FORCE DE RÉBELLION Alors que le système capitaliste avance dans sa courbe destructrice, l’amour, lui, demeure inextinguible, accessible à touxstes. C’est avec ce postulat que la cie Mûes annonce sa prochaine création de danse-théâtre et musique, EROS. Elle s’inspire de la figure d’Eros, messager ailé de la mythologie grecque, porteur du désir créateur et infini serviteur de l’amour. MÛES réunit au plateau deux multi-instrumentistes, un krumper, une bgirl, un bboy et deux danseuses contemporaines, touxstes assoiffé.e.x.s de traverser, pour elle.eux mêmes ainsi que pour le public, une initiation de la force d’Eros en dansant autant ses vicissitudes que ses coupes de jouvence.

image Gaëtan Bhend