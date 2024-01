Débat de Genève 2024 I CONSTRUIRE ENSEMBLE LA GENEVE RESILIENTE DU FUTUR Autre lieu Genève, jeudi 15 février 2024.

Débat de Genève 2024 I CONSTRUIRE ENSEMBLE LA GENEVE RESILIENTE DU FUTUR Débat de Genève organisé par la FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES à la Maison Rousseau et Littérature le 15 FÉVRIER 2024, 18:00 20:00 pour un urbanisme durable.

Le territoire genevois offre aujourd’hui un cadre de vie optimal. Pourtant, cette qualité est mise en tension par le dérèglement climatique. Ville et nature en subissent ses conséquences, appelant les acteurs et la population à la vigilance et à l’action.

Quel est le rôle de la politique, de l’expertise et de la citoyenneté pour garantir le bien-être du vivant?

Comment renforcer la résilience de notre territoire?

Comment agir à court, moyen et long terme?

Dans le cadre du Transition Workshop 2024, la Fondation Braillard Architectes rassemble un panel d’exception et invite les Genevois.es à débattre de leurs conditions de vie futures.

