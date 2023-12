Anna B Savage Autre lieu Genève, 13 février 2024, Genève.

Anna B Savage Mardi 13 février 2024, 20h00 Autre lieu Plein tarif : CHF 35.- / Tarif réduit : CHF 30.- / Tarif jeune : CHF 25.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 18.- / Tarif festivalier·ère : CHF 15.-

Rendez-vous le mardi 13 février à 20h pour un concert de Anna B Savage à la Maison de l’Enfance et de l’Adolescence.

Avec Anna B Savage le lyrique devient intime, le cri se susurre, le murmure se hurle. Sa guitare gratte et racle en nous des histoires d’amour(s) biaisé(s), des romances claudicantes. Les paroles introspectives de Savage, alliées à une instrumentation minimaliste et poignante, créent une expérience sonore immersive. L’album « A Common Turn » (2021) révèle son talent unique pour explorer les complexités émotionnelles. Une folk indé qui exfolie nos love stories gâchées et nous rend une peau neuve à l’âme.

En co-production avec la Maison de l’Enfance et de l’Adolescence.

Ouverture des portes à 19h.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

