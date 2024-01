Déshabillée, moi ? Autre lieu Genève, samedi 10 février 2024.

Déshabillée, moi ? Une création originale mêlant Comédie et Burlesque de Secret Follies. Le 10 février 2024 à Comédie de la Gare – Uptown Geneva. Samedi 10 février, 20h00 Autre lieu 29.- Plein tarif 19.- tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Bienvenue dans le monde pétillant et audacieux du cabaret burlesque avec notre tout nouveau spectacle : Déshabillée, moi ?

Une création originale mêlant Comédie et Burlesque dirigé et mis en scène par Nola Grande et Gabby Novel avec les danseuses du Cabaret Performance ⭐️

C’est plus qu’un spectacle, c’est un voyage à travers notre propre histoire et celle de toutes les femmes qui ont osé un jour franchir les portes de Secret Follies.

Découvrez l’univers pailleté, bienveillant mais aussi drôle de nos aventures burlesques, débordante d’émotions et qui vous feront passer une soirée inoubliable !

Lieu : Comédie de la Gare – Uptown Geneva

Date : Samedi 10 février, 20h00 (Ouverture des portes à 19h30)

⏰ Billetterie : Ouverture le lundi 20 novembre à 10h00

chf 29.- le billet (places non numérotées)

Âge minimum : 18 ans

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/A8ZTuwEizZ »}]

Juilen Cuinet